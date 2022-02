Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va deveni noul guvernator al Bancii Centrale a Norvegiei, a informat vineri guvernul de la Oslo. Stoltenberg, in virsta de 62 de ani, isi va prelua noile atributii "in jurul datei de 1 decembrie", a mentionat Ministerul Finantelor norvegian, inlaturind astfel posibilele indoieli cu privire la o plecare a sefului NATO in plina criza privind chestiune