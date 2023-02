Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii apararii din statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice (NATO) se reunesc, timp de doua zile (14-15 februarie 2023), la Bruxelles, pentru a trata subiectele fierbinti pe agenda curenta a organizatiei, printre care capacitatea de consolidare a apararii si descurajarii

- Șeful Serviciului rus de Informații Externe, SVR, Serghei Nariskin, a prognozat un eșec al Alianței Nord-Atlantice, dupa angajamentul mai multor state membre privind trimiterea de arme si echipamente militare in Ucraina in valoare de miliarde de dolari.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut miercuri Aliantei Nord-Atlantice sa faca mai mult decat doar sa promita ca Ucraina va avea usa deschisa la summitul din iulie de la Vilnius, adaugand ca tara sa are nevoie de ''pasi fermi'' in contextul in care incearca sa adere la organizatia transatlantica,…

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a afirmat marti ca ar trebui suplimentate bugetele nationale pentru aparare, cerand negocieri pentru o solutie comuna in contextul riscurilor generate de conflictul din Ucraina, dar unele ta

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a exprimat ingrijorarea ca luptele din Ucraina ar putea scapa de sub control și sa devina, astfel, un razboi intre Rusia și NATO, informeaza Al Jazeera . „Daca lucrurile merg prost, pot merge chiar groaznic de prost”, a declarat șeful NATO, pentru postul…

- Ministrii de Externe din statele NATO au stabilit sa mentina sustinerea militara pentru Ucraina, inclusiv prin furnizarea de sisteme antiaeriene, si sa intensifice asistenta destinata populatiei in contextul iernii, anunta secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza…

- Pe 15 noiembrie, o racheta a cazut pe teritoriul Poloniei, langa granița cu Ucraina. Doua persoane au murit și Associated Press (AP) a publicat foarte rapid o știre de ultima ora : „Un oficial inalt al serviciilor de informații americane spune ca rachetele rusești au trecut granița Poloniei, membra…

- Senatorii si deputatii au luat act, in sedinta comuna de miercuri, de informarea presedintelui Klaus Iohannis privind dislocarea pe teritoriul Romaniei a doua radare, in scopul indeplinirii misiunilor specifice, pe fondul continuarii actiunilor Federatiei Ruse din proximitatea Aliantei Nord-Atlantice…