Secretarul general al NATO salută decizia SUA de a desfăşura trupe suplimentare în Polonia, România şi Germania Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat miercuri decizia SUA de a desfasura trupe suplimentare în Polonia, România si Germania.



"Acesta este un semnal puternic al angajamentului american si vine pe lânga alte contributii recente americane la securitatea noastra comuna - inclusiv 8.500 de militari pentru Forta de raspuns a NATO si grupul de lupta al portavionului USS Harry S. Truman sub comanda NATO în Mediterana", a declarat Stoltenberg într-un comunicat, potrivit Agerpres.



"Desfasurarile noastre sunt defensive si proportionale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a cerut Pentagonului sa desfasoare peste 3.000 de militari pentru consolidarea apararii aliatilor europeni, intr o prima miscare majora a fortelor SUA in contextul tensiunilor militare cu Rusia asupra Ucrainei, au declarat oficiali americani citati miercuri de Wall Street…

- Presedintele american Joe Biden a cerut Pentagonului sa desfasoare peste 3.000 de militari pentru consolidarea apararii aliatilor europeni, intr-o prima miscare majora a fortelor SUA in contextul tensiunilor militare cu Rusia asupra Ucrainei, au declarat oficiali americani citati miercuri de Wall Street…

- Presedintele american Joe Biden a cerut Pentagonului sa desfasoare peste 3.000 de militari pentru consolidarea apararii aliatilor europeni, intr o prima miscare majora a fortelor SUA in contextul tensiunilor militare cu Rusia asupra Ucrainei, au declarat oficiali americani citati miercuri de Wall Street…

- Cancelarul german Olaf Scholz va discuta marti despre Rusia cu presedintele francez Emmanuel Macron, a declarat un purtator de cuvant al guvernului german, in contextul in care puterile occidentale incearca sa reduca tensiunile cu Moscova in privinta Ucrainei, relateaza Reuters. Purtatorul…

- Pentagonul a anuntat luni ca niciun militar american nu va fi tras la raspundere pentru atacul cu drone din Kabul, in august, soldat cu moartea a zece civili, dintre care sapte copii, informeaza Reuters. O investigatie a inspectorului general al Fortelor Aeriene a concluzionat ca atacul din 29 august…

- Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul presedintelui american Joe Biden ce a avut o convorbire cu omologul rus, Vladimir Putin, si cere Rusiei sa foloseasca mijloace diplomatice pentru diminuarea tensiunilor regionale, a afirmat marti Mihailo Podoleak, consilierul sefului Biroului Presedintelui…

- Kremlinul a anunțat marți ca nu se așteapta ca discuția virtuala ce va avea loc între președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Joe Biden în privința Ucrainei sa aiba vreun rezultat însa a facut un apel la calm, în pofida masarii de trupe rusești la granița, relateaza…

- Kremlinul a descris luni drept ''lamentabila'' starea actuala a relatiilor dintre SUA si Rusia, in ajunul unei videoconferinte a presedintilor rus si american, Vladimir Putin si Joe Biden, care vor discuta despre situatia tensionata din estul Ucrainei, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Purtatorul…