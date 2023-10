Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a promis Kievului inca un sistem de aparare aeriana Patriot in iarna care vine, dupa o intalnire in Spania cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Intarirea apararii aeriene a Ucrainei cu sistemul Patriot „este cel mai necesara in acest moment”, a declarat Scholz…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, aflat intr-o vizita neanunțata la Kiev, a declarat joi ca forțele ucrainene "caștiga treptat teren" in contraofensiva lor impotriva forțelor ruse, potrivit agenției Reuters.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti, la New York, ca Ucraina are nevoie urgenta de aparare antiaeriana, inclusiv de munitie, piese de schimb si intretinere pentru sistemele pe care armata ucraineana le are deja, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat ca Germania va furniza Ucrainei noi arme, intr-un nou pachet de asistența militara. Intr-un mesaj transmis luni seara, Zelenski a precizat ca noua asistenta din partea Berlinului va include sisteme de artilerie și aparare aeriana."Astazi avem…

- Ucraina face progrese in contraofensiva inceputa in iunie pentru a recupera teritoriul confiscat de Rusia, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.„Ucrainenii caștiga treptat teren... au reușit sa strapunga liniile de aparare ale forțelor rusești și avanseaza”, a declarat Stoltenberg…

- Guvernul de coalitie al Germaniei nu vrea sa faca legal obligatoriu un angajament de a atinge obiectivul NATO pentru cheltuieli militare, au declarat vineri, 18 august, surse apropiate guvernului pentru agentia DPA, scrie Agerpres . Guvernul a eliminat o prevedere ce impunea Germaniei sa cheltuiasca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit Germaniei si cancelarului german Olaf Scholz pentru furnizarea a inca doua lansatoare pentru sisteme de aparare aeriana Patriot, relateaza dpa.