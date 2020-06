Secretarul general al NATO salută creşterea angajamentului militar al SUA în Alianţă Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat luni cresterea angajamentului militar al SUA in Alianta, dar a refuzat sa comenteze proiectul de reducere a fortelor americane stationate in Germania, transmite AFP. "Nu vreau sa comentez despre scurgeri sau speculatii in media, dar pot spune ca ne consultam constant cu SUA si alti aliati cu privire la pozitia si prezenta fortelor lor in Europa", a declarat el intr-o conferinta de presa. El a subliniat ca "in ultimii ani am constatat o noua sporire a prezentei americane in Europa, si nu este vorba doar de Germania". "SUA au desfasurat o noua… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un editorial publicat in Foreign Policy, John Allen, general in rezerva al marinei militare a SUA, fost comandant al Fortelor internationale de asistenta NATO si al fortelor americane in Afghanistan, a scris ca amenintarile presedintelui american cu interventia militara ar putea fi inceputul sfarsitului…

- Chiar daca tarile dintre Marea Baltica si Marea Neagra nu au avut un numar foarte mare de morti din cauza COVID-19, comparativ cu marile puteri din vest, acestea au fost puternic afectate de inchiderea fabricilor și a magazinelor, de scaderea profiturilor companiilor si de cresterea ratei somajului,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat duminica acordul de impartire a puterii semnat intre cei doi lideri rivali in Afganistan si i-a indemnat sa-si continue eforturile in favoarea pacii, potrivit AFP, DPA si Reuters. "Salut decizia luata de conducatorii politici afgani de a-si rezolva…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a marcat vineri 75 de ani de la victoria aliatilor in Europa in Al Doilea Razboi Mondial, multumind fortelor armate aliate care continua sa joace un rol esential in combaterea provocarilor actuale la adresa securitatii, inclusiv in lupta contra pandemiei…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, joi seara, ca nu s-a intalnit cu secretarul general Jens Stoltenberg de doua-trei saptamani, ca au trasee complet separate, intrucat sunt cele doua persoane care au conducerea NATO.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, joi seara, ca nu s-a intalnit cu secretarul general Jens Stoltenberg de doua-trei saptamani, ca au trasee complet separate, intrucat sunt cele doua persoane care au conducerea NATO.”Doamne fereste, daca picam amandoi Alianta este…

- Avertisment trasat de secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, cu privire la riscurile de securitate generate de pandemie. Geoana a declarat, luni, ca țarile aliate trebuie sa iși mențina cheltuielile militare și ca aceasta pandemie nu face sa dispara riscurile de securitate la nivel…

- NATO trebuie sa evite ca aceasta criza sanitara provocata de COVID-19 sa puna in pericol securitatea aliatilor pentru ca amenintarile "nu au disparut ca prin miracol", a avertizat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, citat de France