- Dupa doi ani si patru luni de cand a lansat invazia asupra Ucrainei, Rusia nu este nici acum in masura sa realizeze "strapungeri semnificative" pe campul de lupta, a remarcat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat AFP, relateaza Agerpres.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a criticat China pentru boicotarea summitului privind pacea in Ucraina, reuniune ce va fi organizata in aceasta luna in Elvetia, a transmis ieri dpa, potrivit Agerpres. Intr-un interviu acordat postului german de radio NDR, Stoltenberg a afirmat ca este…

- Ucraina a cerut, in repetate randuri, aliaților sai sa-i permita sa foloseasca armamentul primit pentru atacuri in interiorul Rusiei si sa renunte astfel la o pozitie oficiala pe care unii dintre ei au mentinut-o pe tot parcursul razboiului, care dureaza de 27 de luni, relateaza Reuters, citata de News.ro.Presedintele…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a alaturat apelurilor in creștere ale liderilor occidentali ce pledeaza pentru anularea interdicției privind utilizarea de catre Ucraina a armelor furnizate de Occident pentru a lovi ținte in Rusia, potrivit unui interviu acordat The Economist.

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg l-a invitat luni pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski sa asiste la summitul Aliantei care va avea loc in iulie la Washington, dar a avertizat ca nu se asteapta in stadiul actual la un acord intre statele membre care sa permita adresarea unei invitatii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a efectuat o vizita surpriza la Kiev. Stoltenberg a dat asigurari luni ca „nu este prea tarziu pentru ca Ucraina sa castige” in fata Rusiei, in pofida regreselor recente ale armatei sale de pe front, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…