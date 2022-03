Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus ca Alianța este responsabila pentru a nu extinde escalada dincolo de Ucraina. El a avertizat insa ca situația ar putea scapa de sub control. „sintem responsabili sa ne asiguram ca escaladarea nu se extinde dincolo de Ucraina, dar situația ar putea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit marti de ''responsabilitatea'' de a asigura ca razboiul din Ucraina nu se raspandeste dincolo de granitele acesteia, in urma convorbirilor purtate la Riga cu presedintele leton Egils Levits, relateaza Reuters.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, despre razboiul din Ucraina: „Planul lui Putin este foarte clar” Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, despre razboiul din Ucraina: „Planul lui Putin este foarte clar” Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a vorbit, vineri…

- ‘Razboiul’ declansat de Rusia in Ucraina, care ‘nu are niciun sens’, ‘trebuie sa inceteze acum’, a implorat in noaptea de miercuri spre joi secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP. ‘Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat luni, in cursul unor convorbiri telefonice separate cu miniștrii de externe rus si ucrainean, Serghei Lavrov, respectiv Dmitro Kuleba, „profunda sa ingrijorare fata de tensiunile crescute” intre Rusia si Occident legate de Ucraina, a indicat…

- Rusia ar putea desfasura un ''evantai larg'' de acte violente contra Ucrainei, a sustinut vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a subliniat insa ca ramane deschisa posibilitatea negocierilor si a convorbirilor de pace, informeaza AFP. Intr-o conferinta organizata de grupul…

- Diplomați de rang inalt din SUA și Rusia urmau sa se intalneasca vineri in Elveția pentru a discuta despre tensiunile in creștere din Ucraina, dupa ce o serie de intalniri intre oficialii celor doua parți in ultima saptamana nu au adus niciun progres, scrie Reuters, conform Mediafax. Secretarul…

- „Sunt foarte onorat sa ma aflu din nou aici, la sediul NATO. Este o oportunitate importanta sa discut cu dumneavoastra chestiuni legate de securitatea euro-atlantica. Dati-mi voie sa subliniez inca o data sprijinul pe care ni-l acordati, in ciuda timpurilor dificile si tensionate. Romania va ramane…