Secretarul general al NATO nu mai vine în România: motivul este unul neașteptat Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost diagnosticat cu zona zoster si va participa doar de la distanta la evenimentele la care era invitat in Germania si Romania, a anuntat joi un oficial al Aliantei Nord-Atlantice, transmite Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost diagnosticat cu COVID-19, a anuntat marti purtatoarea de cuvant a Aliantei Nord-Atlantice, Oana Lungescu, intr-o postare pe contul sau de Twitter, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Finlanda si Suedia vor putea sa adere la NATO rapid daca ele decid sa solicite statutul de membru al Aliantei Nord-Atlantice, a afirmat joi secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg, potrivit Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- NATO poate furniza Ucrainei arme pentru razboiul cu Rusia timp de cativa ani, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, postului de radio BBC, preluat de Reuters, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Finlanda si Suedia ar fi binevenite in NATO daca ele ar decide sa adere la organizatie, dar orice astfel de decizie depinde de cele doua tari, a declarat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, ar putea ramane in acest post si dupa ce-i expira cel de-al doilea mandat la 1 octombrie, situatie in care nu ar mai putea deveni guvernator al Bancii Centrale a Norvegiei, post pentru care a fost deja anuntat ca-l va ocupa ulterior, potrivit Agerpres.…

- NATO va desfasura patru noi grupuri de lupta in Bulgaria, Romania, Ungaria si Slovacia, pentru a-si consolida apararea pe flancul sau estic contra Rusiei, a anuntat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, informeaza AFP, Reuters si dpa. Fii la curent cu cele…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat marti ca indiciile disponibile pana acum arata ca drona care s-a prabusit la Zagreb joia trecuta era neinarmata si nu a fost un atac armat, informeaza agentia croata de presa Hina, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Rusia ar putea folosi arme chimice in urma invaziei sale in Ucraina și ca o astfel de acțiune ar fi o crima de razboi, potrivit unui interviu acordat ziarului german Welt am Sonntag, preluat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…