- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ca susținerea Ucrainei in razboiul cu Rusia este o problema de securitate naționala pentru fiecare stat membru al blocului militar, relateaza AFP, citata de Agerpres.In contextul blocarii ajutorului SUA pentru Kiev in Congres, șeful NATO a amintit…

- ”Milionul nu va fi atins, trebuie sa-l asiguram”, a anuntat Boris Pistorius la sosirea la Bruxelles, la o reuniune a ministrilor Apararii ai Celor 27. Das Treffen der -Verteidigungsminister|innen steht im Zeichen der kontinuierlichen Unterstutzung der – Ausbildung, Munition, Ausrustung. Minister bekraftigte,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut joi Rusiei sa-si retraga trupele din Transnistria, subliniind ca Alianta sustine pe deplin suveranitatea si integritatea teritoriala a republicii, se afirma intr-un comunicat al guvernului de la Chisinau remis Agerpres.„NATO sprijina pe deplin suveranitatea…

- Ieri, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat ca vizita sa surpriza la sediul NATO din Bruxelles este esentiala pentru a organiza rezistenta Ucrainei in aceasta iarna, au transmis AFP si DPA, preluate de Agerpres. Kievul se teme de o noua campanie de bombardamente ruse asupra infrastructurii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, venit joi intr-o noua vizita surpriza la Kiev, a declarat acolo ca trupele ucrainene „castiga teren putin cate putin” in contraofensiva impotriva armatei ruse, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat ca aderarea tarii sale la NATO…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, insista asupra faptului ca conflictul din Ucraina este „un razboi de uzura”, dar nu a ajuns in impas, potrivit Hotnews . „Cu toate acestea, Kievul are nevoie urgenta de noi livrari de aparare aeriana, inclusiv muniție, piese de schimb și intreținere pentru…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti, la New York, ca Ucraina are nevoie urgenta de aparare antiaeriana, inclusiv de munitie, piese de schimb si intretinere pentru sistemele pe care armata ucraineana le are deja.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, ar fi trebuit sa se retraga anul acesta, dar in contextul razboiului din Ucraina, alianța a extins mandatul. Jens Stoltenberg este la conducerea Alianței Nord-Atlantice din 2014. Stoltenberg a anunțat joi seara ca se va retrage de la șefia alianței anul…