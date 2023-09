Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, insista asupra faptului ca conflictul din Ucraina este „un razboi de uzura”, dar nu a ajuns in impas, potrivit Hotnews . „Cu toate acestea, Kievul are nevoie urgenta de noi livrari de aparare aeriana, inclusiv muniție, piese de schimb și intreținere pentru…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti, la New York, ca Ucraina are nevoie urgenta de aparare antiaeriana, inclusiv de munitie, piese de schimb si intretinere pentru sistemele pe care armata ucraineana le are deja.

- Joi, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit despre prelungirea mandatului sau la șefia alianței. De asemenee, el a confirmat ca se va retrage din șefia NATO in luna octombrie 2024. Fiind intrebat daca aceasta este ultima extindere a mandatului sau, fostul prim-ministru norvegian a confirmat,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, ar fi trebuit sa se retraga anul acesta, dar in contextul razboiului din Ucraina, alianța a extins mandatul. Jens Stoltenberg este la conducerea Alianței Nord-Atlantice din 2014. Stoltenberg a anunțat joi seara ca se va retrage de la șefia alianței anul…

- Ucraina inregistreaza "rezultate semnificative" datorita sistemelor de aparare antiaeriana americane Patriot si germane IRIS-T, in pofida zecilor de atacuri ale Rusiei din ultima saptamana, a declarat duminica presedintele Volodymyr Zelenskiy in discursul sau video nocturn, potrivit Reuters, informeaza…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, i-a oferit președintelui rus Vladimir Putin sa conecteze banca Rosselkhozbank, aflata sub sancțiuni, la sistemul SWIFT, in schimbul prelungirii acordului privind cerealele. Acest lucru este relatat de RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Potrivit surselor…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat miercuri, la incheierea summitului de la Vinius, faptul ca liderii NATO au luat decizii majore pentru a adapta blocul militar pentru provocarile viitorului si a aratat ca aliatii au convenit asupra celor mai detaliate si mai solide planuri de aparare…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a incercat sa justifice decizia SUA de a furniza Ucrainei munitie cu fragmentare, subliniind ca armata ucraineana este nevoita sa se apere de invazia rusa, dar a reamintit ca Alianta Nord-Atlantica nu are o pozitie comuna privind armamentul de acest tip.Jens…