NATO se confrunta cu o dilema in Afganistan si trebuie sa decida daca va parasi tara, riscand astfel ca aceasta sa devina un rai al teroristilor internationali, sau sa ramana, a declarat vineri secretarul general al aliantei Jens Stoltenberg in videoconferinta cu cei 30 de ministri ai apararii din statele membre, transmite dpa. Stoltenberg a afirmat ca a ramane in Afganistan risca sa continue o misiune care a durat aproape doua decenii, iar lupta impotriva talibanilor va deveni mai intensa. "Aceasta este o dilema cu care ne vom confrunta ca alianta", a afirmat secretarul general al organizatiei.…