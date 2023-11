Stiri pe aceeasi tema

- Sustinerea Ucrainei in razboiul impotriva Rusiei este in interesul securitatii nationale a fiecarui stat membru al NATO, inclusiv al SUA, a declarat joi secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a adus un omagiu lidershipului de care da dovada secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in aceste vremuri de criza, in cadrul ceremoniei in care i-a inmanat acestuia, vineri, la Berlin, premiul Henry A Kissinger, informeaza dpa, citat de Agerpres.Jens…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut joi Rusiei sa-si retraga trupele din Transnistria, subliniind ca Alianta sustine pe deplin suveranitatea si integritatea teritoriala a republicii, se afirma intr-un comunicat al guvernului de la Chisinau remis Agerpres.„NATO sprijina pe deplin suveranitatea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut joi Rusiei sa-si retraga trupele din Transnistria, regiune secesionista din estul Republicii Moldova, subliniind ca Alianta Nord-Atlantica sustine pe deplin suveranitatea si integritatea teritoriala a republicii, se afirma

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a supus in mod oficial luni parlamentului spre ratificare protocolul de aderare a Suediei la NATO, a anuntat presedintia de la Ankara, dupa 17 luni de blocaj, transmite AFP. ‘Protocolul de aderare a Suediei la NATO a fost semnat pe 23 octombrie 2023 de catre presedintele…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite sambata ca Alianta Nord-Atlantica este solidara cu Romania, dupa ce in Tulcea au fost gasite fragmente dintr-o drona similara celor folosite de armata rusa.

- Președintele Klaus Iohannis a discutat, sambata, cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, dupa ce in Tulcea au fost descoperite noi fragmente dintr-o drona similara celor folosite de armata rusa.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat joi la evitarea oricarei escaladari a tensiunilor in Kosovo, dupa un incident care s-a soldat cu 93 de raniti in luna mai, in randurile KFOR, forta Aliantei Nord-Atlantice desfasurata in aceasta fosta provincie sarba.