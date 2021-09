Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, o convorbire telefonica cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cu privire la situatia din Afganistan. "Discutie telefonica productiva cu Jens Stoltenberg. Romania ramane ingrijorata cu privire la situatia critica din Afganistan si este gata sa contribuie…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri, intr-un interviu pentru agentia Reuters, ca Alianta va incerca sa evacueze in continuare afgani vulnerabili si sa mentina contactul cu talibanii, dar ca noii guvernanti de la Kabul vor trebui sa arate ca merita ajutor si recunoastere.…

- Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca terorismul internațional este o amenințare, odata cu revenirea talibanilor la putere in Afganistan, iar alianța „trebuie sa ramana vigilenta pentru a ramane in fruntea lu

- Dupa reuniune, Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va sustine o conferinta, aceasta fiind prima sa apariție in fata presei din iunie.Duminica, ziua in care guvernul de la Kabul a cazut, liderul NATO a declarat ca Alianța contribuie la securizarea aeroportului din capitala Afganistanului ”pentru…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat vineri, cu cateva zile inainte de summit-ul Aliantei Nord-Atlantice, cu privire la provocarile generate de comportamentul Rusiei si al Chinei pentru ordinea internationala, relateaza EFE. "Traim intr-o epoca de competitie globala si…

- Conducatorii Guvernului chinez ”nu ne impartasesc valorile”, denunta secretarul general al NATO Jens Stoltenberg in urma unei intalniri, la Washington, cu presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters. Relatiile cu China si Rusia urmeaza sa se afle pe agenda summitului NATO prevazut la…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat incidentul aerian din Belarus, in urma caruia a fost arestat jurnalistul Roman Protasevici, avertizand ca actiunile regimului de la Minsk vor avea „consecinte”. Declaratia a venit in aceeasi zi in care Consiliul Uniunii Europene a confirmat decizia…