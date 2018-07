Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel "accepta cu regret" decizia autoritatilor de la Praga de a nu lua inapoi solicitanti de azil care au fost inregistrati anterior in Cehia, dupa ce Merkel a anuntat sambata ca a incheiat o astfel de intelegere la summitul UE de la Bruxelles, a declarat un purtator de…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis joi sa majoreze semnificativ bugetul pentru aparare, in contexul criticilor din partea SUA ca nu-si asuma pe deplin partea de responsabilitate ca stat membru al NATO, spunand totodata ca Alianta Nord-Atlantica are in continuare o importanta centrala pentru…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis joi sa majoreze semnificativ bugetul pentru aparare, in contexul criticilor din partea SUA ca nu-si asuma pe deplin partea de responsabilitate ca stat membru al NATO, spunand totodata ca Alianta Nord-Atlantica are in continuare o importanta centrala pentru…

- Cancelarul german Angela Merkel a obtinut luni sprijinul puternic al partidului sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), pentru a continua discutiile cu alte state membre ale Uniunii Europene cu privire la un control mai bun al migratiei spre si in interiorul Uniunii, a anuntat luni secretarul general…

- Secretarul general al NATO, norvegianul Jens Stoltenberg, s-a declarat increzator marti in capacitatea conducatorilor tarilor membre ale Aliantei de a-si demonstra unitatea in pofida divergentelor lor in cursul summitului din 11-12 iulie la Bruxelles, scrie agerpres.ro.

- Secretarul general al NATO, norvegianul Jens Stoltenberg, s-a declarat increzator marti in capacitatea conducatorilor tarilor membre ale Aliantei de a-si demonstra unitatea in pofida divergentelor lor in cursul summitului din 11-12 iulie la Bruxelles, informeaza France Presse.

- Cancelarul federal german Angela Merkel, presedintele francez Emmanuel Macron si cel ucrainean Petro Porosenko au indemnat joi la respectarea armistitiului incheiat de Pasti in Ucraina, exprimandu-si 'profunda ingrijorare' cu privire la incalcarea acestuia, informeaza agentia de presa AFP. Cei…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a discutat la Bruxelles despre Rusia si cheltuielile militare cu omologi ai sai din NATO, la mai putin de o zi dupa ce a fost confirmat ca sef al diplomatiei SUA, relateaza dpa. Fostul director al CIA a plecat in primul sau turneu extern la doar…