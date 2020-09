Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a cerut miercuri Rusiei "sa spuna adevarul" privind soarta opozantului Aleksei Navalnii, otravit potrivit Berlinului cu un agent neurotoxic de tipul Noviciok, considerand "absolut inacceptabila" utilizarea unei "arme chimice interzise", relateaza AFP. "Este absolut inacceptabil ca aceasta…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a avut o poziție tranșanta referitoare la situația opozantului lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, care a fost otravit, potrivit Berlinului, cu un agent neurotoxic de tipul Noviciok."Condamn cu fermitate otravirea liderului opoziției ruse #Navalny cu gazul nervos…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, otravit potrivit Berlinului cu un agent neurotoxic de tipul Noviciok, a fost victima unui "act las si demn de dispret", a denuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza dpa. "Este vorba despre un act las si demn de dispret, inca o data",…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit despre cazul opozantului lui Putin, Aleksei Navalnii, care a fost otravit, potrivit Berlinului, cu un agent neurotoxic de tipul Noviciok."Este vorba despre un act las si demn de dispret, inca o data", a postat pe Twitter Ursula von der Leyen,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a lansat joi un apel catre Rusia de a nu ''se amesteca'' in Belarus, unde are loc o miscare inedita de contestare dupa alegerile prezidentiale din 9 august, transmite AFP.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a lansat joi un apel catre Rusia de a nu ''se amesteca'' in Belarus, unde are loc o miscare inedita de contestare dupa alegerile prezidentiale din 9 august, transmite AFP. ''Nimeni, nici Rusia, nu trebuie sa se amestece acolo. Belarus…

- Ministrul apararii american, Mark Esper, s-a intalnit vineri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in prima sa vizita efectuata in strainatate dupa cea din februarie, calatorie plasata sub semnul restrictiilor adoptate pe fondul epidemiei de COVID-19, relateaza AFP.Cei…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, insista ca aliatii sa-si respecte obiectivul de a aloca 2% din PIB pentru bugetul apararii, in pofida problemelor economice generate de pandemia de COVID-19. NATO traverseaza o perioada sensibila dupa ce președintele american Donald Trump a ordonat retragerea…