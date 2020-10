Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut luni incetarea imediata a focului in Nagorno-Karabah, unde numarul de victime in conflictul dintre Azerbaidjan si Armenia continua sa creasca, informeaza Reuters. 'Este extrem de important sa transmitem un mesaj foarte clar tuturor partilor ca trebuie sa inceteze luptele imediat, sa sustinem toate eforturile de gasire a unei solutii pasnice, negociate', a spus Stoltenberg in timpul unei vizite in Turcia. 'Nu exista solutie militara', a adaugat el, intr-o conferinta de presa. Luptele in Nagorno-Karabah - teritoriu azer cu populatie…