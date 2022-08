Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Ucraina vor semna, vineri dupa-amiaza, la Istanbul, un acord referitor la exporturile de cereale, a anuntat joi seara presedintia turca. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, precum si reprezentanti ai Rusiei si Ucrainei vor participa la ceremonia…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat, luni, ca unii dintre comandanții ruși care au invadat Ucraina in februarie au fost ghidați dupa harți din 1969. Este vorba despre documente care au fost confiscate in raioanele din regiunea Harkov ocupate temporar de ruși și in special de harțile batalionului…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a subliniat vineri ca Rusia a auzit un „cor de apeluri al lumii intregi” pentru a pune capat razboiului in Ucraina, ca urmare a participarii ministrului de externe rus Serghei Lavrov la reuniune, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Ceea ce noi am auzit deja…

- Rusia a anunțat ca parasește Insula Serpilor la doar cateva zile dupa ce Ucraina a lansat un atac major cu rachete, potrivit DailyMail. Porțiunea de pamant de 100 de acri este o poziție strategica favorabila, situata la aproximativ 80 de mile de coasta de sud a Ucrainei, in Marea Neagra. Rusia a ocupat…

- Un rus din regiunea Krasnoiarsk (Siberia) s-a ales cu geamurile vopsite dupa ce a afișat un drapel al Ucrainei și postere cu mesaje anti-razboi. „Pedepsa” autoritaților pentru gestul de disidența a venit cu autoscara: un reprezentant al autoritaților a fost ridicat cu autospeciala pana la geamurile…

- Un atac cu rachete al fortelor ruse asupra orasului Ciortkiv din vestul Ucrainei a distrus partial o instalatie militara si a ranit 22 de persoane, printre care un copil in varsta de 12 ani, a declarat guvernatorul regiunii Ternopil intr-un briefing online, duminica. Ministerul rus al Apararii a anuntat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost diagnosticat cu zona zoster si nu va putea participa vineri la Summitul Formatului Bucuresti 9 unde a fost invitat, a anuntat joi un oficial al Aliantei Nord-Atlantice, transmite Reuters. ”Secretarul general va desfasura vizita sa planificata in…

- Cel puțin trei persoane au murit și 12 au fost ranite dupa ce o școala și un internat au fost bombardate noaptea trecuta de forțele ruse, in orașul Novhorod-Siversky, din nordul Ucrainei. Anunțul a fost facut chiar de prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, care a acuzat Rusia ca poarta ”un razboi…