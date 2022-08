Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti la summitul „Platformei Crimeea” ca se asteapta la o iarna „grea” si la un „razboi de uzura” in Ucraina, astfel ca le-a cerut aliatilor sa „ramana alaturi de Ucraina atat timp cat va fi necesar” in fata invaziei ruse, relateaza agentia EFE.

- Razboi in Ucraina, ziua 175. ​​​​​​​Secretarul general al ONU și presedintele Turciei merg in Ucraina, unde se vor intalni cu Zelenski. Tentativa rușilor de a patrunde la nord de Sloviansk a fost zadarnicita, iar in sudul Donețkului se dau noi batalii. St

- Razboiul din Ucraina ar putea dura "ani de zile, a avertizat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr un interviu publicat duminica de cotidianul german Bild am Sonntag."Trebuie sa fim pregatiti ca acest lucru sa dureze ani de zile, a spus Jens Stoltenberg, indemnand tarile occidentale sa…

- NATO va continua sa livreze Ucrainei arme grele pentru a se apara in fața invaziei ruse, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de BBC.”Ucraina se afla intr-o situație critica, așa ca este nevoie urgenta de sprijin”, a spus Stoltenberg, inaintea summit-ului NATO de la…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus ca pacea in Ucraina este posibila, iar cel mai important lucru este sa aflam ce concesii teritoriale va costa Kievul. Alianța Nord-Atlantica va ajuta autoritațile ucrainene sa plateasca cel mai mic preț. Ucraina ar trebui sa cedeze teritorii Jens…

- Tarile occidentale trebuie sa se pregateasca de "un razboi de uzura" pe "termen lung" in Ucraina, a avertizat astazi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Washington, dupa o intrevedere cu presedintele american Joe Biden, relateaza AFP.

