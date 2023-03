Stiri pe aceeasi tema

- Implementarea surselor de energie regenerabila va creste la 4,5 GW pe an, totalizand adaosuri brute de 18 GW pana in 2026, cu scopul de a ajunge la o capacitate instalata de 33 GW pana in 2026 si cu intentia de a atinge peste 50 GW pana in 2030. Investitiile in surse regenerabile vor fi diversificate…

- Pe masura ce "riscul de escaladare" in Ucraina creste, lumea se indreapta "cu ochii larg deschisi" spre "un razboi mai amplu", a avertizat luni secretarul general al ONU intr-un discurs lipsit de optimism, in care si-a prezentat prioritatile pentru 2023, relateaza AFP. Razboiul din Ucraina, criza climatica,…

- 1 035 de miliarde de euro: atat au cheltuit europenii pe mancare in 2021. Adica puțin peste 7% din PIB-ul total al UE. Romania e din nou pe primul loc. Cu 25% din ce caștiga, romanii platesc pentru mancare și bauturi non alcoolice.

- Statele din Uniunea Europeana au adoptat mai multe pachete de sancțiuni economice impotriva Moscovei dupa inceperea invaziei din Ucraina, dar și un sprijin militar consistent pentru Kiev. Acum, o țara neutra a facut un pas crucial pentru a permite altor țari sa reexporte in Ucraina armamentul fabricat…

- Cele mai mari 500 de intreprinderi familiale din lume sunt vitale pentru sanatatea economiei globale și se dezvolta mai rapid decat aceasta. Ele genereaza impreuna venituri de 8,02 trilioane de USD și angajeaza 24,5 milioane de persoane, in 47 de jurisdicții din intreaga lume, un nivel suficient de…

- ”Cele mai mari 500 de intreprinderi familiale din lume sunt vitale pentru sanatatea economiei globale si se dezvolta mai rapid decat aceasta. Ele genereaza impreuna venituri de 8,02 trilioane dolari si angajeaza 24,5 milioane de persoane, in 47 de jurisdictii din intreaga lume, un nivel suficient de…

- „Majoritatea covarsitoare” a țarilor UE au votat marti in favoarea unor teste Covid sistematice pentru calatorii din China inainte ca acestia sa plece spre Europa, a anuntat un purtator de cuvant al Comisiei Europene, relateaza AFP. Masura face parte din recomandarile unui comitet de experti in sanatate…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, in special pentru a pregati noua conferinta de sprijin pentru Ucraina, care va avea loc marti la Paris, si pentru a acorda „tot sprijinul” sau propunerii ucrainene de plan de pace, potrivit celor…