- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut, in cursul noptii de joi spre vineri, incetarea imediata a confruntarilor militare dintre Israel si grupurile islamiste palestiniene Hamas si Jihadul Islamic. "Din respect pentru sarbatoarea Eid al-Fitr, fac apel la reducerea…

- Presedintele rus Vladimir Putin si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, au lansat joi un apel catre israelieni si palestinieni sa puna capat confruntarilor singeroase in curs de desfasurare, a declarat Kremlinul, citat de France Presse si Reuters. 'In lumina escaladarii conflictului israeliano-palestinian,…

- Seful politicii externe a Uniunii Europene, Joseph Borrell, a cerut, miercuri, oprirea imediata a violentelor in Israel si in teritoriile palestiniene ocupate, in care au murit peste 50 de oameni incepand de luni, transmite Reuters, potrivit news.ro. ”Trebuie facut totul pentru prevenirea…

- Un bloc cu 13 etaje din Fisia Gaza a fost lovit de un atac aerian israelian marti seara si, la scurt timp, s-a prabusit. Atacul vine pe fondul unei cresteri a luptelor dintre grupurile islamiste palestiniene Hamas si Jihadul Islamic si statul Israel. Turnul gazduia un birou care era folosit de conducerea…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel vineri la un plan global de vaccinare sub auspiciile Grupului 20 al principalelor economii pentru a ajuta la combaterea pandemiei de coronavirus, relateaza DPA. Intr-o interventie la Conferinta de Securitate de la Munchen, care in acest an are…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel vineri la un plan global de vaccinare sub auspiciile Grupului 20 al principalelor economii pentru a ajuta la combaterea pandemiei de coronavirus, relateaza DPA, potrivit Agerpres.