Una dintre prioritatile politicii externe a Romaniei este reprezentata de intensificarea cooperarii cu statele din Africa, zona Caraibilor si Pacific (ACP), a evidentiat secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Cosmin Dinescu, cu ocazia participarii la cea de-a 43-a sesiune a Consiliului de ministri ACP-UE, care a avut loc in perioada 31 mai - 1 iunie la Lome, Togo.



In cadrul intrevederilor avute cu acest prilej, secretarul general al MAE a analizat, impreuna cu interlocutorii sai, stadiul relatiilor bilaterale si a amintit faptul ca Romania va detine, in primul semestru…