- Luca Visentini, sindicalistul italian implicat in ancheta de coruptie din Parlamentul European, a fost demis sambata din functia de secretar general al Confederatiei Internationale a Sindicatelor (ITUC), a anuntat organizatia intr-un comunicat, transmite France Presse, potrivit Agerpres . Un congres…

- Justitia belgiana a decis vineri prelungirea arestului preventiv cu o luna in cazul lui Marc Tarabella si cu doua luni pentru Eva Kaili, in cadrul anchetei privind scandalul ''bani in schimbul influentei'' din Parlamentul European, asa-numita afacere Qatargate, relateaza cotidianul belgian Le Soir,…

- Paul Stanescu, secretarul general al PSD, a vorbit despre rotativa guvernamentala. Acesta a precizat ca, in cazul in care liberalii sau Klaus Iohannis nu vor fi de acord cu acest lucru, Romania va intra intr-o criza politica de proporții. El a mai susținut faptul ca țara noas ...

- Procurorii belgieni au acuzat un alt deputat al Uniunii Europene, Marc Tarabella, de corupție in scandalul "bani contra influența" care a zguduit Parlamentul European, relateaza cotidianul belgian Le Soir, conform Reuters.

- Un tribunal din Italia a dispus joi eliberarea din arest la domiciliu a sotiei si fiicei fostului europarlamentar italian Antonio Panzeri, figura centrala in scandalul de coruptie Qatargate, care a afectat Parlamentul European. Fostul eurodeputat a semnat un acord cu Parchetul belgian, in care se angajeaza…

- Schema de mita din jurul Parlamentului European si care pana acum era legata de Qatar si Maroc a functionat cel putin din 2018 si a inclus si Mauritania, a informat miercuri ziarul belgian Le Soir, citat de EFE.

- Eurodeputata elena Eva Kaili, demisa din functia de vicepresedinta a Parlamentului European pentru prezumtiva ei implicare in presupusul scandal de luare de mita care vizeaza deopotriva Qatarul si Marocul, a recunoscut in fata judecatorului belgian care instrumenteaza cazul ca i-a dat instructiuni…