- Deputatul liberal Gheorghe Pecingina si secretar general adjunct al PNL a anuntat ca va prelua patrimoniul organizatiei PNL Sector 3. El a adaugat ca povestea aparuta in presa in legatura cu demisiilor liberalilor din filiala nu se potriveste cu ceea ce a gasit la sediu si ca a ramas surprins cand…

- Ioana Theodoru Un spectacol jenant s-a derulat, sambata, la PNL Sector 3. Deși liderul TNL Petruț Gheorghița anunța ca intreaga filiala demisioneaza pentru a i se alatura lui Ludovic Orban, la finalul zilei, secretarul general adjunct al PNL, Gheorghe Pecingina, a dezvaluit numarul demisionarilor: ZERO.…

- „Singura opțiune reala pe care Partidul Național Liberal o are este refacerea coaliției PNL - USR - UDMR”, afirma deputatul PNL Cristian Bacanu, fost secretar de stat in Ministerul Justiției. Fost lider PNL Sector 5, Bacanu afirma ca nu are niciun dubiu ca orice alt traseu ar avea un efect catastrofal…

- Secretarul general al PNL, Dan Vilceanu, a confirmat miercuri, 3 noiembrie, ca un deputat al grupului PNL din Camera Deputatilor, Dumitru Flucus, a semnat initiativa AUR de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis. Vilceanu a anuntat ca acesta va fi exclus din partid in cel mai scurt timp.…

- Un alt deputat a anunțat vineri ca demisioneaza din grupul parlamentar al PNL si va activa în urmatoarea perioada ca deputat neafiliat, dupa ce fostul lider PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca parasește grupul parlamentar. Este vorba de Claudiu-Martin Chira, care a motivat ca ”se anunta un…

- Deputatul PNL Ionel Danca sustine ca partidul trece acum printr-o mare „rusine” pentru faptul ca a trebuit sa mearga „in genunchi, cu caciula in mana, pentru sprijin la PSD” si a fost refuzat. „Ce umilinta pentru Partidul National Liberal, sa ajungi sa mergi in genunchi, cu caciula in mana, pentru sprijin…

- Un alt membru al echipei lui Cițu este deputatul Gheorghe Pecingina. Acesta a fost numit anul trecut secretar de stat in Ministerul de Finanțe, pe vremea cand Guvernul era condus de Ludovic Orban. Numirea in funcție a avocatului gorjean a fost destul de criticata, din cauza ca Pecingina iși ascunde…