Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, considera ca o invazie a rușilor in Ucraina poate avea loc oricand iar riscul unui nou razboi in Europa „nu poate fi exclus”. „In clipa de fata, mobilizarea, organizarea, logistica si sustinerea fortelor rusesti, in Ucraina, pe trei laturi ale Ucrainei, ar putea permite in eventualitatea unui ordin din partea Kremlinului, o interventie militara, practic, in orice moment. Nu anticipam riscuri la adresa securitatii noastre, dar nu putem exclude riscul, de razboi, din nou, in Europa, dupa atatea decenii”, a declarat Geoana la Digi24. Secretarul general…