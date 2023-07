Stiri pe aceeasi tema

- Este a doua asemenea acuzație pe care Serviciul de Securitate al Rusiei (FSB) il face in aceasta saptamana. Potrivit presei de stat din Rusia, nava asupra careia s-au gasit joi explozibili era in drum din Turcia catre Rusia pentru a incarca cereale și a intrat anterior intr-un port ucrainean, relateaza…

- Pretul global al cerealelor ar putea creste cu pana la 15%, dupa ce Rusia s-a retras dintr-un acord international care permitea Ucrainei sa isi exporte in siguranta cerealele prin porturile sale de la Marea Neagra, a declarat economistul sef de la Fondul Monetar International, Pierre-Olivier Gourinchas,…

- Acest plan a fost prezentat de catre ambasadorul Ucrainei in Turcia, Vasil Bodnar, care a subliniat ca retragerea Rusiei din „culoarul pentru cereale” va prezenta riscuri foarte mari pentru țara sa, potrivit televiziunii publice ucrainene Suspilne, citata de news.ro.„Rusia, dupa ce s-a retras din acord,…

- “Daca totul ramane asa cum este, si se pare ca asa va fi, atunci va fi necesar sa se plece de la faptul ca (acordul) nu mai functioneaza”, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov in timpul unei vizite la Nairobi. Un acord incheiat in iulie anul trecut prevede ca ONU trebuie sa ajute Rusia…

- Pentru a instaura o pace durabila in Europa este nevoie ca Occidentul sa faca doua salturi de imaginație. Primul este ca Ucraina sa se alature NATO, ca mijloc de a o reține, dar și de a o proteja, iar al doilea este ca Europa sa inginereasca o apropiere de Rusia, ca modalitate de a crea o granița estica…

- Eurohold este unul dintre susținatorii exportului de alimente ucrainene, in baza acordului de stabilire a coridorului alimentar in Marea Neagra, intre Rusia și Ucraina.Anul trecut au fost asigurate aproape 1.800 de transporturi de alimente, avand o valoare totala de aproape 5 miliarde de dolari. Alimentele…

- Ambasadorul SUA in Ucraina, Bridget A. Brink, a acuzat, marti, 9 mai, Rusia ca ”blocheaza din nou navele sa incarce cereale in porturile ucrainene pentru a hrani oamenii care au nevoie de ele in intreaga lume”, transmite News.ro. Bridget a facut referire la comentarii similare pe aceasta tema facute…