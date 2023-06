Stiri pe aceeasi tema

- Pacea, calmul și stabilitatea in Republica Moldova este menținuta, inclusiv, grație parteneriatului cu Alianța Nord-Atlantica, a declarat vicepremierul Nicu Popescu, dupa intrevederea cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. Șeful diplomației de la Chișinau a mulțumit Alianței pentru sprijinul…

- Republica Moldova reprezinta o „prioritate de top” pentru NATO, chiar daca Alianța Atlantica respecta neutralitatea Republicii Moldova, a declarat Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO. Mircea Geoana, al doilea om in ierarhia politica a Alianței Atlantice, a precizat ca NATO acorda o atenție…

- Principala amenințare la adresa securitații Moldovei sint oamenii proști la toate nivelurile de guvernare și in serviciile speciale. Aceasta opinie a fost exprimata de fostul șef al Direcției spionaj extern din cadrul Serviciului Informații și Securitate al Moldovei, colonelul in rezerva Alexei Serebreanschi,…

- Ministrul Apararii susține ca razboiul de agresiune impotriva Ucrainei a confirmat faptul ca Rusia este cea mai semnificativa și directa amenințare la adresa securitații euroatlantice, europene și regionale.

- Guvernarea PAS are un discurs confuz cand vine vorba de investitorii straini. „Moldova este o țara sigura pentru investiții, iar Guvernul asigura stabilitate și politici orientate spre creștere economica. Imi doresc sa schimbam paradigma de la economia bazata pe consum și remitențe spre una care se…

- Mandatul lui Mircea Geoana in functia de secretar general adjunct al NATO a fost prelungit cu un an, pana in octombrie 2024, a anuntat secretarul general al Aliantei. „Mircea Geoana a fost un remarcabil secretar general adjunct al NATO si un mare sprijin pentru mine personal intr-un moment critic pentru…

- Secretarul general adjunct al Alianței Nord-Atlantice, Mircea Geoana, afirma ca Rusia nu are resurse suficiente ca sa ajunga pana la Odesa, Transnistria și sa inchida bucla, iar NATO nu vede un risc de atac militar iminent la adresa Republicii Moldova. „Asta nu inseamna ca Federația Rusa nu folosește,…