- Secretarul general adjunct al NATO le transmite și un mesaj de forța romanilor, in contextul tensionat de la granițele țarii din ultima perioada. Interviul realizat de jurnalistul Realitatea PLUS Ana Maria Pacuraru va fi difuzat in exclusivitate, sambata, de la ora 15:00, intr-o ediție speciala.

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a condamnat, luni, deturnarea avionului Ryanair de regimul din Belarus, despre care spune ca se poate incadra la categoria „piraterie la nivel de stat”. „Consiliul Nord Atlantic a condamnat in termeni puternici aterizarea forțata in Belarus de saptamana…

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste, luni, la Palatul Cotroceni, la ora 18,00, pe secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana (oportunitati de imagine pentru fotograful oficial), informeaza Administratia Prezidentiala. AGERPRES

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, va efectua luni o vizita in Romania, pentru a vizita comandamentul Diviziei Multinationale Sud-Est, care participa la exercitiul NATO Steadfast Defender 21, informeaza vineri Alianta Nord-Atlantica intr-un comunicat de presa. Secretarul general…