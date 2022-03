Dosar penal pentru purtare abuziva. Un politist din Prahova ar fi agresat un minor

Un politist prahovean este acuzat ca ar fi agresat un minor in sediul sectiei de Politie, in cauza fiind deschis un dosar penal pentru purtare abuziva, iar Biroul de Control Intern al IJP Prahova a declansat o cercetare prealabila in acest… [citeste mai departe]