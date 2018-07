Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a inceput sambata a doua zi de negocieri cu oficialii Coreei de Nord, pentru a ajunge la un compromis privind procesul de eliminare a programului nuclear al Phenianului, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Aceasta este a treia vizita…

- Presedintele ales al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a anuntat marti ca se va intalni in curand cu secretarul de stat american, Mike Pompeo, informeaza Reuters. Departamentul de Stat de la Washington a confirmat ca Pompeo va face o vizita in Mexic pe 13 iulie. Lopez Obrador a sustinut…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, se va deplasa saptamana viitoare in Coreea de Nord pentru a discuta despre planurile de denuclearizare a acestei tari, potrivit cotidianului Financial Times (FT) de joi, care citeaza patru surse apropiate acestui dosar, transmite Reuters.Potrivit oficialilor…

- Donald Trump si-a afisat optimismul si o anumita nerabdare luni, cu o zi inaintea summitului sau foarte asteptat cu Kim Jong Un pe tema ”denuclearizarii” Coreei de Nord, relateaza AFP. Intreaga lume priveste spre Singapore si se intreaba acelasi lucru: presedintele american, in varsta de 71 de ani,…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat ca Washingtonul este de acord sa ridice sanctiunile impuse Coreei de Nord, in schimbul renuntarii complete la programul nuclear al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a declarat miercuri, in timpul ceremoniei de investire in funcție, ca nord-coreenii trebuie sa renunțe la programul nuclear și ca eforturile de a dezarma nuclear Phenianul se afla in stadii incipiente, relateaza Reuters.