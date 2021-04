Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta zi, in 1971, avea loc Primul Congres al Romilor in Orpington, Regatul Unit, congres care a marcat inceputul oficial al mișcarii drepturilor romilor. Acest congres a stabilit și consolidat simbolurile identitații rome: un steag, un imn, termeni de identificare și limbaj. Pe langa altele, Congresele…

- Reprezentații magazinelor mici de cartier vor sa propuna ca in weekend, in localitațile cu o incidența de 4 cazuri la mia de locuitori, ora de inchidere sa fie 21.00. Prefectul Capitalei, Alin Stoica spune ca le-a cerut reprezentanților acestor magazine sa vina cu propuneri și soluții pentru a reduce…

- Diplomatul Lazar Comanescu a obtinut functia de Secretar general al Organizatiei de Cooperare Economica la Marea Neagra (OCMN), ministrul de Externe Bogdan Aurescu apreciind ca acest fapt reprezinta „un succes al diplomatiei romane”. „Salut cu satisfactie obtinerea azi de catre Romania a pozitiei de…

- Potrivit unui comunicat postat, ieri, pe portalul Bursa de Valori Bucuresti, OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud Est, anunta semnarea Contractului de impartire a productiei pentru Perimetrul II offshore din zona economica exclusiva a Georgiei din Marea Neagra. OMV Petrom a…

- Wizz Air a anunțat astazi programul sau de iarna pentru 2021 (octombrie 2021 – martie 2022) operat de pe toate aeroporturile din Romania. Wizz Air ofera o gama larga de rute la prețuri care incep de la 99 de lei / 19,99 euro și biletele sunt deja disponibile online pe wizzair.com și prin intermediul…

- ”OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a initiat o noua campanie de foraj offshore in ape de mica adancime, in perimetrul Istria din Marea Neagra. Primele operatiuni de foraj au inceput la finalul lunii decembrie 2020 urmand ca, la inceputul acestui an, sa inceapa forajul…

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a anunțat ca Romania va trebui sa ia o decizie in privința aplicarii unei taxe pe poluare in orașe, precum alte 24 de state membre UE procedeaza. „Nu este taxa auto. S-ar putea sa fie o taxa de poluare. Primul principiu care guverneaza in Europa toate aceste lucruri…