Stiri pe aceeasi tema

- Statul nu poate ecologiza batalurile de la Periș, susține Ministerul Mediului, deoarece legislația de la nivel european impune un principiu clar: “poluatorul platește”. Dar exista o soluție de ieșire din blocaj.Incendiul repetat din județul Ilfov, unde au luat foc batalurile de deșeuri pentru a doua…

- Cadrul financiar multianual si fondul pentru relansare economica trebuie sa asigure resursele necesare pentru continuarea eforturilor de inscriere a Uniunii Europene (UE) pe traiectoria necesara atingerii obiectivului UE 2050 de neutralitate climatica, a declarat Mircea Fechet, secretar de stat in…

- Propunerea a fost lansata in cadrul unei dezbateri desfasurata luni la Senat si simultan online pe subiectul unui sistem national eficient de garantie-depozit pentru ambalaje in cadrul careia senatorul Allen Coliban, presedintele Comisiei pentru Mediu din Senat si Cristian Ghinea, eurodeputat Renew…

- Secretarul de stat in Ministerul Mediului, Mircea Fechet, a povestit, pe pagina lui de Facebook, ca a facut o vizita in Portul Constanța, unde a gasit zeci de tone de deșeuri aruncate ilegal.„Chiar in Portul Constanța, cel mai mare din țara, am gasit un adevarat dezastru ecologic. Acolo exista…

- Secretarul de stat in Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a povestit, pe pagina lui de Facebook, ca a facut o vizita in Portul Constanța, unde a gasit zeci de tone de deșeuri aruncate...

- Potrivit acestuia este vorba despre un dezastru ecologic. Se pare ca ministrul a gasit o rampa unde au fost aruncate de-a lungul anilor zeci de tone de deșeuri industriale, menajere și chiar periculoase. In opinia ministrului, mormanele de deșeuri sunt „adevarate focare de poluare” „Chiar in Portul…

- Dezastru ecologic in Portul Constanța. Secretarul de stat in Ministerul Mediului, Mircea Fechet, spune ca a gasit in Portul Constanța o rampa unde au fost aruncate de-a lungul anilor zeci de tone de deșeuri industriale, menajere și chiar periculoase.

- Potrivit ordinului pentru aprobarea normei privind stabilirea masurilor specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitatile de operare a plajelor turistice, semnat de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Economiei, Virgil Popescu, si de secretarul de stat Mircea Fechet…