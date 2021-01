Secretarul de stat Mike Pompeo si-a anulat marti ultima deplasare in strainatate in calitate de sef al diplomatiei in administratia Trump, programata saptamana aceasta in Belgia, intrucat presedintele Donald Trump este amenintat de o punere sub acuzare in Congres cu opt zile inainte de sfarsitul mandatului sau, informeaza AFP.



Oficial, Mike Pompeo, unul din cei mai loiali ministri ai presedintelui republican, a decis sa ramana la Washington pentru a facilita o "tranzitie lina si ordonata" cu echipa presedintelui ales Joe Biden, potrivit unuia comunicat de presa al Departamentului…