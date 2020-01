Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri seara, pentru AGERPRES, ca il va demite pe Valeriu Lupu, secretarul de stat in Ministerul Transporturilor pe numele caruia ar fi fost deschis dosar penal in urma unui accident rutier in care a fost implicat la Timisoara. Politistii timisoreni au intocmit, vineri,…

- Secretarul de stat la Ministerul Transporturilor Valeriu Lupu ramane fara funcție. Premierul il va demite, dupa ce demnitarul a lovit o mașina aflata intr-o parcare din Timisoara in timp ce se indrepta spre casa.

- Valeriu Lupu (56 de ani), secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a refuzat astazi sa sufle in alcooltest si sa ii fie prelevate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei dupa ce provocat un accident rutier, potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax. Premierul Ludovic Orban a anunțat…

- Premierul Ludovic Orban a decis sa il demita pe secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Valeriu Lupu, care a provocat un accident rutier la Timisoara si a refuzat testarea cu aparatul etilotest si prelevarea de probe de sange pentru stabilirea alcoolemiei.

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Valeriu Lupu a provocat un accident rutier la Timisoara si a refuzat testarea cu aparatul etilotest si prelevarea de probe de sange pentru stabilirea alcoolemiei. Premierul Ludovic Orban a decis sa il demita.

- Valeriu Lupu, membru PMP, urmeaza sa-si piarda functia de secretar de stat in Ministerul Transporturilor, dupa ce vineri a fost prins la Timisoara conducand sub influenta bauturilor alcoolice, precizeaza surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Lupu a fost implicat intr-un accident de circulație,…

- Accident rutier in Timișoara, in urma caruia vinovatul a fugit de la fața locului. Un babat a fost ranit și transportat la spital, dupa coliziunea a doua autoturisme. Accidentul, spun polițiștii, s-a petrecut pe Calea Șagului. Un șofer de 39 de ani conducea dinspre strada Liviu Rebreanu, spre strada…

- Polițiștii timișoreni au reușit, ieri, identificarea șoferului care a provocat gravul accident de circulație de pe strada Crizantemelor din Timișoara și a fugit. Va reamintim ca, joi seara, la intersecția strazii Crizantemelor cu strada Preyer, un microbuz a patruns pe culoarea roșie a semaforului și…