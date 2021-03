Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan, considera ca „atunci cand ai 1.400 si ceva de locuri de terapie si deja o mare parte sunt ocupate, e un moment de alarma total”, informeaza News.ro . Andreea Moldovan nu crede ca acest val pandemic poate fi oprit fara carantina. „Sincer,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan, nu crede ca valul al treilea poate fi oprit fara carantina, explicand ca procesul este mult mai amplu, sectiile de terapie intensiva sunt pline, iar rata de pozitivare este mare. Aceasta a precizat ca isi doreste sa fie introdus in grila…

- Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, spune despre contrele legate de maștile la orele de sport ca daca un copil ar infecta alții in timpul orelor de educație fizica ar compromite tot efortul din școala. Fostul director medical al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, spune…

- Elevii care in timpul orelor ausimptome de Covid-19 vor fi testați. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a explicat ca aceasta este una dintre regulile care se vor aplica in cazul in care din 8 februarie școlile se vor redeschide. Se vor utiliza teste antigen rapide. Le pot…

- Ministerul Sanatații ia in calcul sa testeze anticoronavirus elevii din școlile din Romania. Secretarul de stat Andreea Moldovan a explicat ca Ministerul Sanatații vrea sa dea unda verde testarilor cu teste rapide in școli, dupa deschiderea acestora, in 8 februarie. Moldovan spune ca doar elevii…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatații, Andreea Moldovan, a anunțat ca toți iși doresc sa se redeschida școlile, insa acest lucru trebuie sa fie facut in siguranța. Ea a precizat ca se va lua o decizie in legatura cu redeschiderea școlilor in funcție de criteriul epidemiologic și de circulația…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, este de parere ca școlile pot fi redeschise pe data de 8 februarie. Un secretar de stat din Ministerul Sanatații considera ca elevii nu vor putea reveni fizic la cursuri prea curand. „Este absolut fezabil. Școlile nu trebuiau sa se inchida, de fapt.…

- Revenirea elevilor in bancile școlilor, prevazuta pentru 8 februarie, cand incepe semestrul al doilea, devine un subiect de dezbatare intre Ministerul Educație și Ministerul Sanatații.”Nu cred ca s-ar putea deschide școlile in 8 februarie”, a declarat medicul Andreea Moldovan, recent numita secretar…