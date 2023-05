Stiri pe aceeasi tema

- Un pensionar din politia Moldovei, fost secretar de stat in guvernul Romaniei si fost lider local PSD, a ajuns saman in Ecuador. Este vorba de Victor Alexeev, secretar de stat la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, pana in 2019. El ar fi fost sef al PSD in Republica Moldova, in perioada cand…

- Secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni, Gheorghe Carciu, a vizitat comunitatea romaneasca din Sicilia, din zonele Palermo, Agrigento și Catania și s-a intalnit cu oficiali ai autoritaților italiene din aceasta regiune, in perioada 31 martie – 3 aprilie 2023. „Sunt proiecte pe care Departamentul…

- Parlamentul de la Chișinau a votat saptamana trecuta, in lectura finala, proiectul de lege privind inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana” in toata legislația Republicii Moldova, inclusiv in Constituție. Proiectul mai prevede ca Sarbatoarea Naționala „Limba noastra”, așa cum este…

- Un anunț de ultima ora a venit, miercuri, 15 martie, de la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP). Și vizeaza Sesiunea de finanțare nerambursabila pentru anul 2023, lansata in 28 februarie. Daca in prima faza se anunțase ca proiectele cu o perioada de derulare de minim 10 luni se depun pana…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, vrea ca cel putin 5000 de copii romani care locuiesc in afara granitelor tarii sa iti petreaca vacantele in Romania, in 2023. “Tabere gratuite pentru copiii romanilor din afara granițelor țarii! Tocmai am incheiat o intalnire de…

- ”Am avut astazi discutii foarte consistente cu domnul prim-ministru Dorin Recean, prilej cu care am reiterat felicitarile pentru recenta investire in fruntea Guvernului Republicii Moldova. Domnule prim-ministru, va spun un calduros bun venit la Bucuresti! Este, iata, cea dintai vizita oficiala a dumneavoastra…

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) anunța ca lanseaza marți, 28 februarie, Sesiunea de finanțare nerambursabila pentru anul 2023. DRP transmite ca așteapta proiecte in beneficiul romanilor din afara granițelor și ca domeniile vizate sunt Educație, Cultura, Societate civila, Mass-media,…

- Reprezentanți ai Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, ai Ministerului Educației și ai Ministerului Afacerilor Externe s-au reunit, ieri, 2 februarie 2023, in cadrul unui grup de lucru constituit din instituțiile sus-menționate, referitor la Legea 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor…