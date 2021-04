Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Gelu Puiu de la Ministerul Mediului a demisionat Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca secretarul de stat Gelu Puiu de la Ministerul Mediului a demisionat si ca i-a acceptat demisia. Citește și: Ancheta Recorder care arunca Guvernul in aer: inregistrare șantaj…

- ”Guvernul a aprobat sumele pentru plata proprietarilor de paduri in arii protejate si paza suprafetelor sub 30 de hectare. Romania se numara printre tarile cu cei mai buni specialisti din domeniul silvic. Asa se face ca protejarea padurilor, igienizarea si recoltarea masei lemnoase se face printr-un…

- Iulian Sirbu, primarul municipiului Sighișoara, a transmis pe pagina sa de Facebook, in data de 12 martie, faptul ca și orașul pe care il conduce se alatura inițiativei Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, intitulata sugestiv „Vinerea Verde". Campania indeamna cetațenii sa foloseasca in ziua de…

- Secretarul de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Gelu Puiu, afirma ca suprafata terenurilor impadurite din Romania creste de la an la an, in prezent fiind peste 7 milioane de hectare impadurite. El mentioneaza ca, totodata, a fost identificata o suprafata de 22.599 de hectare destinate…

- Consultantul si activistul de mediu Raul Pop revine in functia de secretar de stat in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), la cinci ani dupa ce ocupase acelasi post in cadrul institutiei, conform unui anunt postat, marti, de ministerul de resort pe Facebook. "Raul Pop a fost numit…

- Meteorologii spun ca se vor înregistra depuneri de praf saharian în România, în noaptea de duminca spre luni. La început se va împraștia în în regiunile vestice, nord-vestice si la munte, iar în primele zile ale…

- Noua versiune a aplicatiei Inspectorul Padurii, platforma care permite verificarea trasabilitatii materialului lemnos, va fi disponibila pentru descarcare cel tarziu pe data de 10 februarie 2021, potrivit unui comunicat publicat marti de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), pe Facebook.…