Secretarul de stat de la Sănătate, Andrei Baciu, pe coperta Times of Africa: Cover story Secretarul de Stat din Ministerul Sanatații Andrei Baciu a aparut pe coperta revistei Times of Africa. In articolul care i s-a dedicat, Andrei Baciu vorbește despre impactul pandemiei de Covid-19 in Romania, despre masurile luate de autoritați și despre campania de vaccinare a Romaniei ca „un exemplu direct de bune practici in regiune” și despre „conducerea puternica a președintelui țarii”. Cateva fragmente din raspunsurile lui Andrei Baciu din interviul acordat Times of Africa: Romania a dovedit ca are capacitatea instituționala de a acționa rapid, in timp util și eficient pentru a limita raspandirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

