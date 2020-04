Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul decedat miercuri dimineata in urma unui incident violent intr-un bloc din sectorul 1 al Capitalei este acelasi care, in ianuarie 2016, a intrat cu masina in gardul Guvernului. Barbatul fusese obligat de instanta sa urmeze tratament medical de specialitate. Surse din ancheta au declarat ca barbatul…

- Un barbat a fost impuscat mortal de agenti de politie care sustin ca au fost atacati cu un cutit, intr-un incident produs miercuri dupa-amiaza intr-un parc inchis de la periferia orasului Paris, cazul fiind in atentia Inspectiei Generale a Politiei din Franta, relateaza cotidianul Le Parisien, potrivit…

- Secretarul de stat Bogdan Despescu a reamintit romanilor care doresc sa revina in țara ca vor intra in carantina pentru 14 zile și nu vor putea petrece sarbatorile cu cei dragi și a facut un apel la aceștia sa ramana acolo unde sunt.

- Un nou atac terorist a avut loc la Londra duminica dupa-amiaza. Poliția a împușcat mortal un barbat care înjunghiase doi oameni în cartierul Streatham, din sudul capitalei britanice. Dupa cum afirma poliția, circumstanțele sunt cercetate și incidentul a fost declarat…