Vaccinarea anti-COVID-19 se va face in principal la cabinetele medicilor de familie, a afirmat, joi, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu. “I-am informat pe toti colegii ca misiunea Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea se va incheia in saptamanile viitoare, iar mai departe vaccinarea anti-COVID-19 se va face in principal la cabinetele medicilor de familie. In calitate de presedinte al CNCAV, le-am spus colegilor medici de familie ca le apreciez munca extraordinara legata de vaccinarea anti-COVID-19, care a inceput in cabinetele lor pe 4 mai anul…