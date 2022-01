Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a anuntat miercuri ca SUA au transmis raspunsurile scrise la cererile Rusiei privind garantiile de securitate, ca parte a negocierilor pentru evitarea unei escaladari militare ruse impotriva Ucrainei, si a subliniat ca nu va exista nicio schimbare in politica…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a facut miercuri seara un apel pentru dezescaladarea imediata a tensiunilor de la granița Ucrainei cu Rusia. "Suntem in fața unui moment critic pentru securitatea euroatlantica", a declarat Stoltenberg.

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a asigurat duminica la postul NBC ca nu are ''nicio indoiala'' asupra determinarii Germaniei in fata Rusiei, in contextul in care Berlinul si-a atras critici pentru refuzul de a livra arme Kievului si pentru pozitiile rezervate referitoare la sanctiunile…

- Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman a declarat ca SUA au reiterat, in cadrul consultarilor de luni cu Rusia privind arhitectura de securitate, avertismentele occidentale in privinta unei eventuale invadari a Ucrainei, au fost ferme in respingerea propunerilor de securitate ale Rusiei…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken se intalneste joi, la Stockholm, cu omologul sau rus Serghei Lavrov, pe fondul unor tensiuni militare puternice la frontiera Rusiei si Ucrainei, a anuntat miercuri un oficial american, relateaza AFP

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul sa nu depașeasca „linia roșie” a Moscovei in Ucraina și a declarat ca NATO amenința securitatea Rusiei prin organizarea de exerciții și desfașurarea de arme in apropierea granițelor sale, conform Financial Times. Putin a declarat ca Moscova a dezvoltat…

- Orice noua agresiune a Rusiei impotriva Ucrainei va antrena un raspuns ”serios”, avertizeaza marti, la Riga, seful diplomatiei americane Antony Blinken, in marja unei reuniuni ministeriale a NATO, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Orice escaladare a Rusiei va fi foarte ingrijoratoare pentru…

- Miniștrii de externe ai NATO vor discuta marți posibilele intenții ale președintelui Vladimir Putin în privința trupelor rusești masate la granițele Ucrainei și despre raspunsul pe care ar trebui sa-l dea Alianța, în timp ce Belarus a anunțat exerciții militare comune cu Rusia, transmite…