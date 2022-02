Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken are marti o noua discutie telefonica cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, a anuntat un responsabil al diplomatiei americane, potrivit AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Guvernul Israelului considera improbabila izbucnirea in curand a unui conflict militar intre Rusia si Ucraina, parand sa minimizeze avertismentele Statelor Unite si Marii Britanii privind iminenta unei invazii militare ruse. Secretarul de Stat american, Antony Blinken, l-a sunat luni pe Yair…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken l-a "indemnat" marti pe omologul sau rus Serghei Lavrov la o "dezescaladare imediata si la retragerea" trupelor ruse de la frontiera Ucrainei, anunta intr-un comunicat Departamentul de Stat, in urma unei convorbiri la telefon a celor doi sefi ai diplomatiei,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri, 21 ianuarie, ca „nu se va intampla” o incursiune militara rusa in Ucraina si spera ca diplomatia va rezolva criza in curs, in special dintre Rusia si Statele Unite, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Nu ar trebui sa fie o interventie…

- Principalii diplomați americani și ruși au fost de acord sa continue sa discute in incercarea de a rezolva o criza care a starnit temeri pentru intreaga Europa. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a avertizat cu privire la un raspuns „rapid, sever” daca Rusia invadeaza Ucraina, in timp ce țara…

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, si ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, au stabilit continuarea discutiilor pentru depasirea tensiunilor, urmand sa fie formulate raspunsuri saptamana viitoare si existand posibilitatea unui nou summit al presedintilor Joseph Biden si Vladimir Putin.…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și omologul sau rus Serghei Lavrov s-au intalnit vineri la Geneva, pentru o noua runda de negocieri, cu scopul de a detensiona criza de la granița Ucrainei, unde Moscova a mobilizat peste 100.000 de militari. Blinken a semnalat insa anterior ca nu se așteapa…

- Rusia incearca sa obțina retragerea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, ca parte a cerințelor sale de securitate, relateaza agenția de presa RIA Novosti . Propunerile Rusiei privind garanțiile de securitate cerute Occidentului includ retragerea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, care s-au alaturat…