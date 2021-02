Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat vineri despre Iran si alte dosare de politica externa intr-o intalnire virtuala cu omologii sai din Marea Britanie, Franta si Germania, in contextul analizarii posibilitatilor de a reinvia acordul nuclear iranian, informeaza Reuters.



"Tocmai am avut o conversatie importanta si de substanta despre Iran ... pentru a face fata impreuna provocarilor de securitate nucleara si regionala", a declarat pe Twitter ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian, care a adaugat ca in timpul discutiilor au fost abordate si alte subiecte.