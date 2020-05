Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta, șef secție boli infecțioase la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, a vorbit la Digi24 despre acest tratament. „La nivel mondial sunt diferite incercari in terapia pentru COVID-19. Sunt studii clinice in diferite faze cu diferite scheme terapeutice, sunt tot felul de…

- Rezultate promițatoare ale unui studiu guvernamental american privind tratamentul pe baza medicamentului Remdesivir. Pacienții carora li s-a administrat tratamentul au avut o perioada de recuparare mai rapida cu 31% fața de cei care nu l-au primit.

- In contextul in care autoritațile au vorbit de cateva zile deja despre faptul ca se așteapta ca varful in cazul epidemiei de COVID-19 in Romania sa se inregistreze dupa Sarbatorile Pascale și au pus, ca atare, accent pe necesitatea respectarii și in aceasta perioada a restricțiilor impuse deja – in…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca antiviralul Remdesivir ar putea fi primul medicament autorizat pentru COVID-19, scrie stiripeurse.ro. Profesorul isi bazeaza afirmatiile pe primele rezultate ale studiului cu antiviralul Remdesivir,…

- Starea a peste doua treimi din pacientii cu forme grave de Covid-19 s-a ameliorat dupa ce au primit tratament cu medicamentul antiviral experimental remdesivir, dezvoltat de Gilead Sciences, potrivit primelor date clinice.

- Dupa o lunga pauza in anotimpul hibernal, teatrele bucureștene revin la Timișoara cu o serie de spectacole de succes, care vor face din luna martie una a celor mai savuroase și indragite comedii. Dupa succesul din luna decembrie, scena filarmonicii va gazdui, in 5 martie, spectacolul „Poduʹ”, cu Horațiu…

- O dieta care sa nu-ti dea peste cap organismul si care sa te ajute treptat sa slabesti cuprinde in meniul complet, pe 7 zile, fructe si legume. Daca vrei sa scazi in greutate in mod eficient si sanatos, poti incerca sa tii acest regim timp de o saptamana.

- Vasile Dancu, Cristian Socol și Remus Pricopie sunt numele vehiculate in PSD și Pro Romania pentru a fi propuși președintelui Klaus Iohannis pentru a-i lua locul lui Ludovic Orban, care a rezistat doar 3 luni ca premier. Insa, liderul PNL are vești proaste pentru Marcel Ciolacu și Victor Ponta. Klaus…