Secretarul de stat Andreea Moldovan spune că nu se ia în discuție o „carantinare națională” Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan a declarat ca nu se ia in calcul, in momentul de fata, o „carantinare nationala”. „Nu suntem in acel moment. Nu este un lucru care sa se ia in discutie in momentul de fata. Ceea ce rog si insist si repet, chiar daca este deranjant, cred ca depinde de fiecare dintre noi sa purtam masca corect, sa pastram distanta sociala, sa evitam aglomeratiile”, a spus Moldovan, la sediul Ministerului Sanatatii, intrebata daca se ia in calcul o carantina nationala. Potrivit secretarului de stat, carantina este „greu de suportat” si nu este dorita de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan, a declarat, luni, ca nu se ia in calcul, in momentul de fata, o "carantinare nationala", noteaza Agerpres. "Nu suntem in acel moment. Nu este un lucru care sa se ia in discutie in momentul de fata. Ceea ce rog si insist si repet, chiar…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan a declarat, luni, ca nu se ia in calcul, in momentul de fata, o ‘carantinare nationala’. ‘Nu suntem in acel moment. Nu este un lucru care sa se ia in discutie in momentul de fata. Ceea ce rog si insist si repet, chiar daca este deranjant, cred…

- Șase indicatori vor sta la baza deciziilor de instituire a carantinei locale, a spus secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan, dupa o intalnire cu reprezentanți ai INSP, DSU și experți in sanatate publica. Indicatorii fi decisi, in cursul zilei de marti, dupa ce se vor face mai…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan, considera ca „atunci cand ai 1.400 si ceva de locuri de terapie si deja o mare parte sunt ocupate, e un moment de alarma total”, informeaza News.ro . Andreea Moldovan nu crede ca acest val pandemic poate fi oprit fara carantina. „Sincer,…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Bogdan Oprea, si-a anuntat, joi, demisia din functie. “De astazi revin exclusiv la cariera mea didactica, de cercetare si la proiectele de voluntariat care m-au imbogatit atat de mult sufleteste in ultimii ani. Colaborarea mea cu Ministerul Sanatatii inceteaza,…

- Polonia va creste la 69 de ani limita de varsta pana la care se va administra vaccinul anti-COVID-19 de la AstraZeneca, si va prelua zece pacienti din Slovacia, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. 'Astazi, echipa in probleme…

- CEC Bank a acordat un credit de 60 de milioane de lei șantierului din Mangalia, operat de constructorul olandez de nave Damen Shipyards, pentru finanțarea operațiunilor curente. Șantierul naval Damen Shipyards din Mangalia este implicat in prezent in zece proiecte de construcții navale, inclusiv pentru…

- Au aparut primele imagini surprinse de o camera de supraveghere care acopera curtea interioara a Institutului Matei Balș. In filmarea publicata de Radio Europa Libera Romania se observa ca cum fumul dens iese de pe geamul salonului situat la parter in care erau internați mai mulți pacienți.In imaginile…