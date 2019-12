Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri ca va depune marturie si va furniza documente in cadrul procedurii din Senat de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump ''daca acest lucru este adecvat si cerut de lege'', transmite Reuters. Pompeo a facut…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo îl va primi marti la Washington pe ministrul de externe rus Serghei Lavrov, a anuntat Departamentul de Stat, relateaza luni AFP. Într-un comunicat scurt difuzat duminica, diplomatia americana a precizat cei doi responsabili vor discuta…

- A doua faza a anchetei pentru destituire impotriva presedintelui american Donald Trump incepe miercuri in Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor, congresmenii urmand sa consulte public specialisti in legatura cu cadrul constitutional pentru pasii de urmat, relateaza DPA, citata de Agerpres.Comisia…

- Zidul de la granița cu Mexicul, aproape sa bage din nou SUA in ”shutdown”. Trump promulga un buget de compromis Presedintele american Donald Trump a semnat un compromis bugetar temporar adoptat de Congres, pana la 20 decembrie, pentru a evita paralizia administratiilor americane (”shutdown”),…

- Democratii, care controleaza Camera Reprezentantilor, este posibil sa respinga prezenta lui Hunter Biden si a avertizorului neidentificat la audierile ce vor incepe miercuri. Devin Nunes, republican din House Intelligence Committee, i-a inclus pe cei doi pe o lista de martori propusi pe care…

- ”Am fost ingrijorat de apelul” telefonic, scrie Alexander Vindman in declaratia sa preliminara, pe care urmeaza sa o prezinte marti in Congres si din care The New York Times (NYT) a publicat fragmente.”Eu nu credeam ca este potrivit sa i se ceara unui Guvern strain sa ancheteze un cetatean…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca nu a fost suspus niciunui ”santaj” de catre Donald Trump, suspectat in Statele Unite de faptul ca a suspendat un ajutor militar cu scopul de a obtine de la Kiev o ancheta impotriva fiului rivalului sau politic Joe Biden, Hunter Biden, relateaza…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți ca nu s-a întâlnit și nu a discutat niciodata cu avocatul personal al omologului sau american Donald Trump, Rudy Giuliani, relateaza Mediafax citând Bloomberg. "Nu m-am întâlnit niciodata cu Rudy Giuliani",…