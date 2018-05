Stiri pe aceeasi tema

- ​Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, va anunta luni o ''foaie de parcurs'' diplomatica pentru ajungerea la un nou acord nuclear cu Iranul, a indicat vineri Departamentul de Stat, transmite dpa. Noua propunere va cauta sa creeze ''un cadru care sa abordeze totalitatea amenintarilor…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, va incerca joi sa convinga aliatii din Europa, Asia si Orientul Mijlociu sa continue sa puna presiune pe Iran pentru a isi schimba programul nuclear, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, si-a incheiat luni un turneu de trei zile in Orientul Mijlociu, in cursul caruia el nu s-a intalnit cu nici unul dintre liderii palestinieni, carora le-a cerut insa sa se implice in viitoarele convorbiri de pace, relateaza AFP. Pompeo, fost sef al CIA, a fost…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, s-a intalnit duminica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. La sfarsitul intrevederii, noul sef al diplomatiei SUA a afirmat ca Iranul are in continuare ambitia de a domina Orientul Mijlociu.

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, s-a intalnit duminica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza AFP. La sfarsitul intrevederii, noul sef al diplomatiei SUA a afirmat ca Iranul are in continuare ambitia de a domina Orientul Mijlociu.Pe aceeasi linie anti-iraniana se situase…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, s-a intalnit duminica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza AFP. La sfarsitul intrevederii, noul sef al diplomatiei SUA a afirmat ca Iranul are in continuare ambitia de a domina Orientul Mijlociu. Pe aceeasi linie anti-iraniana…

- Noul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, incepe sambata primul sau turneu in Orientul Mijlociu la aliati-cheie ai SUA, dupa ce s-a intalnit cu membrii NATO la Bruxelles, relateaza AFP. In timpul acestui turneu de trei zile, Pompeo se va deplasa in Arabia Saudita, Israel si Iordania,…

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a avertizat ca „intunericul ne va cuprinde” pe masura ce Iranul isi extinde sfera de influenta in Orientul Mijlociu, scrie The Guardian. "Sursa raului este aceasta tiranie de la Teheran. Mesajul meu pentru voi este urmatorul: trebuie sa oprim Iranul,…