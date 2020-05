Secretarul de stat american Mike Pompeo va efectua pe 13 mai o vizita in Israel, zi in care guvernul de uniune israelian depune juramantul, devenind astfel unul din primii oficiali de rang inalt care reia deplasarile internationale in pofida pandemiei COVID-19, informeaza AFP. "Se va intalni la Ierusalim cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu si cu presedintele Knessetului Benny Gantz pentru a discuta despre eforturile americane si israeliene de a combatere pandemia COVID-19, precum si despre problemele de securitate regionala legate de influenta daunatoare a Iranului'', a anuntat intr-un…