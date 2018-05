Mike Pompeo, secretarul de stat american, a declarat joi ca Phenianul nu a raspuns in ultimele zile la intrebarile adresate de Washington privind pregatirile logistice pentru summitul din 12 iunie.

Ulterior, Donald Trump a anunțat anularea intalnirii cu liderul Coreei de Nord.

"Nu am reusit sa desfasuram pregatirile dintre echipele noastre care ar fi fost necesare pentru un summit reusit", a explicat Pompeo in cadrul unei audieri in Senat.

Presedintele SUA a anuntat joi ca i-a transmis o scrisoare presedintelui Coreei de Nord prin care il instiinteaza…