Stiri pe aceeasi tema

- Forta economica globala face din China un adversar mai dificil decat era Uniunea Sovietica in timpul razboiului rece, a apreciat miercuri la Praga secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de Reuters. El a cerut tarilor europene sa stranga randurile impotriva Partidului Comunist Chinez (PCC),…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a cerut tarilor europene sa stranga randurile impotriva Partidului Comunist Chinez, care foloseste puterea economica pentru a-si exercita influenta in intreaga lume. Astfel, datorita forței economice globale, China reprezinta, in acest moment, un adversar mai…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca analizeaza în prezent mai multe alternative de a actiona în privinta aplicatiei video TikTok a firmei chinezesti ByteDance, neexcluzând posibilitatea interzicerii acesteia, informeaza Reuters."Analizam TikTok. Este…

- Aplicatia TikTok risca sa fie interzisa in SUA in urma unei anchete oficiale a Comisiei pentru Investitii Straine in SUA (CFIUS) din motive de securitate. "TikTok este supusa unei investigatii a CFIUS si ii vom face o recomandare presedintelui in aceasta privinta, saptamana aceasta", a declarat,…

- Secretarul de stat Mike Pompeo le-a spus parlamentarilor britanici ca seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fost "cumparat" de guvernul chinez, relateaza media britanice miercuri, preluate de DPA si AFP. Pompeo a declarat in cadrul unei intalniri cu usile inchise…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo ii avertizeaza pe europeni in legatura cu riscurile unei dependente de China, care, in opinia lui, ameninta democratiile occidentale, scrie Agerpres, preluand AFP.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo urmeaza sa se intalneasca cu inaltul responsabil chinez pentru politica externa Yang Jiechi in Hawaii, in incercarea de a detensiona relatiile dintre cele doua cele mai mari economii ale lumii asupra unor diferite probleme, potrivit unor informatii mass-media,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo considera ca anularea comemorarii masacrului din Piata Tienanmen din Beijing arata ca Hong Kong-ul este controlat strict de China, transmite Reuters. Pompeo a condus presiunile Statelor Unite asupra Chinei legate de Hong Kong, pentru care Beijingul a adoptat o…