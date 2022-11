Stiri pe aceeasi tema

Secretarul de stat Antony J. Blinken se va afla in Romania, in perioada 28 30 noiembrie, pentru a participa la Reuniunea ministrilor de externe ai NATO, conform unui mesaj transmis de Ambasada SUA la Bucuresti.Conform sursei citate, reuniunea de la Bucuresti se va concentra pe razboiul Rusiei impotriva…

- Senatul organizeaza marți, la initiativa presedintelui interimar Alina Gorghiu, Conferinta internationala "Femeile parlamentare din Romania si promovarea egalitatii de gen ca angajament national".

- Inainte ca premierul olandez Mark Rutte sa ajunga in Romania, pentru o vizita pe care o va face miercuri, cand urmeaza sa mearga, alaturi de președintele Iohannis și de premierul Ciuca, la baza militara de la Cincu, ambasadorul Olandei la București a facut o serie de precizari cu privire la dezideratul…

- Presedinta Ungariei, Katalin Novak, va fi primita astazi la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis. In timpul vizitei oficiale la București, ea se va intalni și cu premierul Nicolae Ciuca. Este prima vizita in Romania a unui șef de stat din Ungaria in ultimii 12 ani.